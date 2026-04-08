Gen Z 1996-2012 in crisi | 8 giovani su 10 non riescono a dare un senso alla propria vita

Secondo un’indagine recente, il 78% dei giovani nati tra il 1996 e il 2012 si sente più vulnerabile rispetto a generazioni precedenti, evidenziando tensioni legate ad ansia, insicurezza e pressione digitale. La percentuale di giovani della Generazione Z che fatica a trovare un senso alla propria vita è significativa, mentre tra i Millennials questa cifra si ferma al 59,2%. I numeri mostrano una differenza evidente tra le due fasce di età.

Il 78% della Gen Z è più vulnerabile tra ansia, insicurezza e pressione digitale, rispetto al 59,2% dei Millennials che invece mostra un profilo più stabile e resiliente. A rivelarlo è una survey a cui hanno partecipato quasi 5000 giovani da tutta Italia. C’è una generazione più serena tra Millennials e Generazione Z? La risposta è sì! I Millennials stanno leggermente meglio della Gen Z. Questo è quanto emerge dalla survey condotta nei primi mesi del 2026 sui canali social di Serenis – centro medico digitale di riferimento in Italia per il benessere mentale e fisico – e l’agenzia Marketing Espresso, a cui hanno preso parte 4853 rispondenti da tutte e 20 le regioni d’Italia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Gen Z (1996-2012) in crisi: 8 giovani su 10 temono di non riuscire a dare un senso alla propria vitaGen Z (1996-2012) in crisi: 8 giovani su 10 temono di non riuscire a dare un senso alla propria vita ... 361magazine.com

Benessere mentale, Gen Z in crisiIl 78% della Gen Z teme di non poter costruire una vita soddisfacente ed è più vulnerabile tra ansia, insicurezza economica e pressione digitale. sanihelp.it