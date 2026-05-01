Un rapporto diffuso da Aforisma evidenzia che in Puglia le prospettive di lavoro risultano poco positive, con retribuzioni considerate estremamente basse. La situazione occupazionale nella regione appare difficile, con poche opportunità di crescita e salari che non soddisfano le aspettative. Il comunicato fornisce un quadro aggiornato sulla condizione del mercato del lavoro locale, senza però entrare in analisi o interpretazioni.

Di seguito un comunicato diffuso da Aforisma: Le prospettive sull'occupazione in Puglia non sono rosee. L'aumento degli occupati a fronte di un leggerissimo incremento del Prodotto interno lordo conferma il ritorno alla «crescita dello zero virgola». Il motivo va ricercato nelle retribuzioni che restano estremamente basse, ma non solo. È quanto emerge dal nuovo rapporto sul mercato del lavoro redatto dall'Osservatorio Economico Aforisma, presentato questa mattina da Andrea Salvati e Davide Stasi, rispettivamente direttore e responsabile degli studi dell'Osservatorio Economico Aforisma; Ada Chirizzi, segretario provinciale...🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

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