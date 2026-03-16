Al CNPR forum si discute delle retribuzioni basse e della fragilità delle imprese. Mascaretti di FdI ha chiesto al governo interventi efficaci per l’occupazione e le piccole e medie imprese. Il governo ha già attuato interventi sul cuneo fiscale, riducendolo e stabilizzandolo. La discussione si concentra su come migliorare le condizioni economiche di lavoratori e imprese.

“La linea di questo governo sul tema delle retribuzioni è stata molto chiara: i primi interventi hanno riguardato il taglio del cuneo fiscale e lo hanno reso anche stabile. Un modo per rimettere nelle tasche dei lavoratori risorse economiche utili ad affrontare questo momento. Il mercato del lavoro sta andando bene nonostante il contesto internazionale complicatissimo, con i conflitti che comportano spese enormemente superiori per l’energia. Il fatto che l’Italia possa permettersi di aumentare gli occupati, riducendo la disoccupazione, in questo momento storico è un risultato che vale ancora di più. Nel terzo semestre 2025 la pressione fiscale è stata pari al 40% in calo di 0,8 rispetto all’anno precedente e il potere d’acquisto delle famiglie ha raggiunto livelli massimi dal 2009. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cnpr forum: "Retribuzioni basse e imprese fragili". Mascaretti (FdI): "Da governo misure efficaci per occupazione e pmi"

Articoli correlati

Cnpr forum: "Retribuzioni basse e imprese fragili"“La linea di questo governo sul tema delle retribuzioni è stata molto chiara: i primi interventi hanno riguardato il taglio del cuneo fiscale e lo...

Cnpr forum sullo smart working. Mascaretti (FdI): "Fondamentale il ruolo delle nuove tecnologie"«Credo moltissimo nello smart working: non lo ritengo una scorciatoia né un favore.