Catania | 800 partite IVA e 100 contratti ibridi allarme lavoro

Maurizio Cacciola guida la Uilca Catania: l’allarme per la desertificazione bancaria e il lavoro precario. La Uilca Catania ha un nuovo segretario: Maurizio Cacciola. La sua elezione, avvenuta durante il congresso sindacale nella sala Mico Geraci di via Sangiuliano, non è solo un cambio di guardia, ma un segnale di allarme per il futuro del credito e del lavoro nella città. Cacciola ha ereditato una situazione complessa, caratterizzata dalla chiusura di numerosi sportelli bancari e dalla crescita esponenziale di partite IVA e contratti ibridi. La nuova segreteria, composta anche da Francesco Napoli e Daniela Russo, con Alessandro Marchese responsabile del proselitismo, si trova di fronte a una sfida epocale: governare il cambiamento senza sacrificare la funzione sociale del credito e la dignità dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

