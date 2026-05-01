Lavoro e Pace | il Friuli Venezia Giulia scende in piazza per il Primo Maggio

Il Friuli Venezia Giulia si appresta a manifestare per il Primo Maggio 2026, coinvolgendo diverse realtà locali in una giornata di mobilitazione e discussione pubblica. La manifestazione si svolge in diverse città della regione, con cortei e raduni organizzati dai sindacati e associazioni di lavoratori. L’obiettivo dichiarato è di promuovere i diritti dei lavoratori e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni occupazionali.