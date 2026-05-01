Lavoro e Pace | il Friuli Venezia Giulia scende in piazza per il Primo Maggio
Il Friuli Venezia Giulia si appresta a manifestare per il Primo Maggio 2026, coinvolgendo diverse realtà locali in una giornata di mobilitazione e discussione pubblica. La manifestazione si svolge in diverse città della regione, con cortei e raduni organizzati dai sindacati e associazioni di lavoratori. L’obiettivo dichiarato è di promuovere i diritti dei lavoratori e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni occupazionali.
Il Friuli Venezia Giulia si prepara a celebrare un Primo Maggio 2026 all'insegna della mobilitazione collettiva e della riflessione sociale. Sotto lo slogan "Contrattazione, nuovi diritti e tutele per il lavoro che cambia", le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno coordinato una fitta.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie correlate
“Qui intorno” fino al 10 maggio: Guido Guidi racconta il Friuli Venezia Giulia dal Castello di UdineProrogata la mostra che riapre gli archivi del CRAF di Spilimbergo e invita a rileggere paesaggi e memorie della regione.
Sicurezza sul lavoro: la tragedia di Lorenzo avvia un programma educativo nelle scuole del Friuli Venezia Giulia.Da tragedia a lezione: la sicurezza sul lavoro entra nel curriculum scolastico grazie alla memoria di Lorenzo Una tragedia sfiorata nel cuore del...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Lavoro e Pace: il Friuli Venezia Giulia scende in piazza per il Primo Maggio; 1° Maggio 2026: l’Italia in piazza per il lavoro dignitoso; Primo Maggio in FVG con cortei ed eventi. A Udine prima edizione del Concertone rock; Primo Maggio in Friuli Venezia Giulia, cortei in tutta la regione: a Udine debutta il concertone.
Friuli Venezia Giulia, Rosolen Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziendeUDINE (ITALPRESS) – Il Recruiting day di Fagagna offre 130 opportunità in aziende del Friuli Venezia Giulia che cercano competenze operative, tecniche e impiegatizie. È un’occasione utile per chi cer ... italpress.com
Friuli-Venezia Giulia, Fedriga Alleanza per ridurre gli infortuni sul lavoroCosì il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è intervenuto oggi a Monfalcone al Safety day organizzato dal gruppo Fincantieri ... italpress.com
La Regione Friuli Venezia Giulia sbarca su WhatsApp - facebook.com facebook
Pubblichiamo il Bollettino valanghe della Regione Friuli Venezia Giulia emesso in data odierna Bollettino: cfd.protezionecivile.fvg.it/docs/avalanche… info: protezionecivile.fvg.it/it/bollettino-… x.com