Sicurezza sul lavoro | la tragedia di Lorenzo avvia un programma educativo nelle scuole del Friuli Venezia Giulia

Lorenzo, morto in un incidente sul lavoro, ha ispirato un nuovo programma educativo nelle scuole del Friuli Venezia Giulia. La sua perdita ha spinto le istituzioni a introdurre corsi di sicurezza per insegnare ai giovani i rischi del lavoro. Ora, gli studenti imparano a riconoscere i pericoli e a proteggersi, in ricordo di Lorenzo.

Da tragedia a lezione: la sicurezza sul lavoro entra nel curriculum scolastico grazie alla memoria di Lorenzo. Una tragedia sfiorata nel cuore del Friuli Venezia Giulia ha acceso un faro sulla sicurezza sul lavoro, trasformando il dolore per la perdita di Lorenzo Parelli in un'opportunità di cambiamento educativo. L'iniziativa "La Carta di Lorenzo", nata dall'onda d'urto di un incidente avvenuto durante un periodo di alternanza scuola-lavoro nel 2022, mira a integrare la cultura della prevenzione nei programmi scolastici, partendo dalle nuove generazioni.