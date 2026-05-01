Secondo recenti dati, il 31% dei lavoratori in tutto il mondo esprime preoccupazione per la possibilità di perdere il lavoro a causa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. La questione riguarda diverse aziende e settori, con molti dipendenti che temono un impatto diretto sulle loro posizioni lavorative. La diffusione di queste tecnologie sta portando a discussioni sul futuro dell'occupazione e sulla sicurezza dei posti di lavoro.

? Cosa sapere Il 31% dei lavoratori globali teme la perdita del posto per l'intelligenza artificiale.. In Italia il 69% dei dipendenti prevede una trasformazione radicale delle mansioni quotidiane.. Il 31% dei lavoratori a livello globale teme che l’intelligenza artificiale possa cancellare la propria occupazione, secondo i dati dell’ultimo Cegos International Barometer ‘Transformation, skill & learning’ che traccia il nuovo scenario professionale. Le tensioni nel mercato del lavoro si fanno sentire con forza: mentre una fetta consistente di professionisti teme la sparizione del proprio ruolo, il 74% degli intervistati prevede che le mansioni quotidiane subiranno una trasformazione radicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro e IA: il 31% dei dipendenti teme la perdita del posto

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