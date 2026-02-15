La casa editrice Hoepli forse chiuderà | 89 dipendenti rischiano il posto di lavoro

La casa editrice Hoepli di Milano, fondata nel 1872, potrebbe chiudere a causa di difficoltà finanziarie che mettono a rischio 89 posti di lavoro. La crisi si aggrava anche per un conflitto familiare che coinvolge la gestione dell’azienda, creando tensioni interne e complicando ulteriormente la situazione. Recentemente, i dipendenti sono stati convocati per discutere le possibili misure di riduzione del personale, mentre i vertici cercano soluzioni per salvare l’attività.

Hoepli a Rischio Chiusura: 89 Posti di Lavoro a Bilancio e un Conflitto Familiare Dietro la Crisi. La storica casa editrice Hoepli di Milano, un punto di riferimento per manuali tecnici e scolastici dal 1872, potrebbe essere costretta alla chiusura. A rischio ci sono 89 posti di lavoro, mentre una richiesta di cassa integrazione ordinaria ai sindacati e un’assemblea straordinaria degli azionisti in programma il 25 febbraio, gettano un’ombra sul futuro dell’azienda. Un’Azienda Storica sull’Orlo del Baratro. La richiesta di cassa integrazione per tutti i dipendenti ha immediatamente sollevato preoccupazione tra i lavoratori e il sindacato Uilcom Lombardia.🔗 Leggi su Ameve.eu

La casa editrice Hoepli, simbolo storico di Milano, ha annunciato ai suoi 89 dipendenti che entrerà in cassa integrazione.

La casa editrice Hoepli di Milano sta affrontando una crisi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.