Lavoro e IA | il 42% degli italiani teme la sostituzione tecnologica

Secondo un sondaggio recente, il 42% dei lavoratori italiani esprime preoccupazione circa la possibilità di perdere il proprio lavoro a causa dell’intelligenza artificiale. La questione riguarda principalmente settori dove le macchine possono svolgere compiti tradizionalmente affidati alle persone. La diffusione di tecnologie avanzate sta portando molte aziende a valutare l’automazione di alcune funzioni. La percezione del rischio varia tra le diverse professioni e aree di lavoro.

? Cosa sapere Il 42% dei lavoratori italiani teme la sostituzione da parte di intelligenza artificiale.. Il report Area Studi Legacoop evidenzia stress e mancanza di coinvolgimento nei processi decisionali.. Il 42% dei lavoratori in Italia manifesta il timore di poter essere rimpiazzato da macchine o sistemi di intelligenza artificiale, secondo i dati del report FragilItalia Lavoro emersi in vista della ricorrenza del Primo Maggio. L’indagine, condotta da Area Studi Legacoop insieme a Ipsos su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, rivela una frattura profonda tra la soddisfazione generale per l’impiego e un crescente senso di vulnerabilità tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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