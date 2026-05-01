Lavoro e dignità | il cuore della Costituzione e il valore dell’uomo

Il 1° maggio 2026, in Italia, si celebra il giorno dedicato alla festa dei lavoratori, coincidente con l'anniversario del primo articolo della Costituzione che riconosce il lavoro come base della Repubblica e tutela la dignità di ogni individuo. Questa giornata ricorda l'importanza del lavoro come diritto fondamentale e si svolge con manifestazioni e iniziative in diverse città. La ricorrenza mette in evidenza il legame tra lavoro e rispetto della persona.

?? Cosa sapere Roma, 1 maggio 2026, celebra il primo articolo della Costituzione italiana sul lavoro. Il principio costituzionale affronta le sfide tra dignità umana e precarietà economica attuale. Roma, 1 maggio 2026: il primo articolo della Costituzione italiana sancisce che la democratica trova il suo pilastro fondamentale nel lavoro, stabilendo un legame indissolubile tra la sovranità del popolo e l'attività che costruisce la società. In questa alba di maggio, il concetto di impiego trascende .🔗 Leggi su Ameve.eu

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the mute mother’s secret! she lost her voice to survive, now she’s back for justice.

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