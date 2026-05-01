In Italia, nei primi due mesi dell'anno, si sono verificati 99 decessi legati a infortuni sul lavoro, secondo i dati di ANMIL. Nel frattempo, le organizzazioni sindacali stanno promuovendo uno sciopero generale unitario, unendo le richieste di tutela salariale con la richiesta di pace internazionale. Questi eventi riflettono tensioni tra le questioni lavorative e le dinamiche sociali più ampie nel paese.

?? Cosa sapere ANMIL registra 99 decessi per infortuni sul lavoro in soli due mesi in Italia. Le richieste di sciopero generale unitario collegano la difesa salariale alla pace internazionale. In occasione del Primo Maggio 2026, la necessità di rimettere il lavoro al centro della struttura repubblicana emerge con forza mentre il sistema economico attuale alimenta disparità crescenti e instabilità sociale. Il legame tra il destino dei lavoratori italiani e la sopravvivenza stessa della, definita .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro e democrazia: il rischio di un collasso per le disuguaglianze

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