Disuguaglianze record e democrazia sotto pressione | l’Italia sempre più divisa
Nell’ultimo anno la ricchezza dei miliardari italiani è aumentata di oltre 54 miliardi di euro, circa 150 milioni al giorno. La disuguaglianza tra i cittadini cresce di fronte a un’Italia sempre più divisa e sotto pressione.
di Ivan Manzo, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 23 gennaio 2026 Nell’ultimo anno la ricchezza dei miliardari italiani è cresciuta, in termini reali, di 54,6 miliardi di euro, pari a circa 150 milioni di euro al giorno. Il patrimonio complessivo ha così raggiunto i 307,5 miliardi di euro, concentrati nelle mani di 79 individui, contro i 71 del 2024. A metà del 2025, in Italia, il 10% più ricco delle famiglie deteneva una ricchezza oltre otto volte superiore a quella posseduta dalla metà più povera della popolazione. Un divario in netto aumento rispetto alla fine del 2010, quando il rapporto era di poco superiore a sei.🔗 Leggi su Ildenaro.it
