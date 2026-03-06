L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la UIL di Taranto ha sottolineato le disuguaglianze ancora evidenti nel mondo del lavoro, evidenziando come le donne continuino a confrontarsi con questioni legate ai diritti, alla parità salariale, alla dignità e alla sicurezza sia nella società che nei luoghi di lavoro. La giornata è stata anche un momento di memoria e di mobilitazione su questi temi.

Tarantini Time Quotidiano L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, per la UIL di Taranto rappresenta un momento di memoria e di mobilitazione sui temi dei diritti, della parità salariale, della dignità e della sicurezza delle donne nella società e nei luoghi di lavoro. “In questa giornata ricordiamo le battaglie che hanno permesso alle donne di conquistare diritti fondamentali, ma registriamo anche quanto sia ancora lunga la strada verso una piena parità” dichiara Patrizia D’Arcangelo, coordinatrice Pari Opportunità UIL Taranto. “A oltre un secolo dalle prime mobilitazioni, restano profonde disuguaglianze anche nel nostro territorio: la crisi occupazionale e la precarietà continuano a colpire con maggiore forza le donne, con effetti diretti su redditi, autonomia e prospettive previdenziali”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

8 marzo, UIL Taranto: "Disuguaglianze ancora profonde per le donne nel lavoro"

