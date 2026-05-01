Lavoro diritti e solidarietà | cortei in tutta la provincia

Il primo maggio si sono svolti cortei in diverse zone della provincia, coinvolgendo gruppi di lavoratori e cittadini. Le manifestazioni hanno avuto come temi principali la difesa dei diritti sul lavoro, la richiesta di maggiori tutele e l’affermazione della solidarietà tra le diverse categorie. Le piazze hanno visto la partecipazione di molte persone che hanno sfilato portando cartelli e slogan, manifestando la propria presenza in modo pacifico e compatto.

Pistoia, 1 maggio 2026 – Dignità, riconoscimento e solidarietà, ma anche lotta e diritti. Sono solo alcuni dei valori per i quali il Primo Maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, in occasione della quale quest’anno le vie del centro di Pistoia saranno animate dal corteo dei sindacati dei lavoratori, organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Parte alle 9.45 da porta Lucchese e finirà con il comizio in piazza Duomo di Triestina Maiolo, di Uil Toscana. A seguire il tradizionale pranzo sociale al circolo Arci delle Fornaci. Le iniziative sul territorio non si fermano al capoluogo. Ad Agliana il corteo partirà alle 9.45 da piazza Gramsci e terminerà alle 11.🔗 Leggi su Lanazione.it

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