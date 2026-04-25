Oggi si celebra l’81° anniversario della Liberazione con una serie di eventi che coinvolgono tutta la provincia. Sono previste cerimonie ufficiali, cortei, concerti e altre iniziative pubbliche distribuite tra diverse località. Le manifestazioni si svolgono in vari luoghi e sono aperte alla partecipazione della comunità, con l’obiettivo di ricordare questa ricorrenza attraverso diverse forme di commemorazione.

Si svolgono oggi, 25 aprile, le celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione, con un programma diffuso tra Pisa e la provincia che unisce cerimonie istituzionali, iniziative pubbliche e momenti di partecipazione. Nel capoluogo la giornata si apre alle 09.30 in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù con la deposizione della corona di alloro al monumento della Divisione Acqui. Alle 10 è in programma la Santa Messa nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, seguita dalla preghiera e dalla deposizione della corona alla cappella dei Caduti. Le celebrazioni proseguono alle 11.15 in piazza XX Settembre, alle Logge di Palazzo Gambacorti, con un’ulteriore deposizione di corone, mentre alle 11.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 Aprile, il vademecum. Cerimonie e memoria. Eventi in tutta la provincia. Concerti, cortei e iniziative

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