Lavoro solidarietà e cultura | In provincia più di 8mila imprese sono a conduzione femminile

In provincia, oltre otto mila imprese sono a conduzione femminile, con attività che spaziano tra lavoro, solidarietà e cultura. Per celebrare la giornata internazionale della donna, si sono svolti eventi, mostre e iniziative di sensibilizzazione, tutte con un focus dedicato alla figura femminile. L’obiettivo è promuovere l’impegno sociale attraverso momenti di confronto e occasioni di visibilità.

Sensibilizzazione, impegno sociale, mostre ed eventi. Tutto rigorosamente al femminile, per celebrare a tutto tondo la giornata internazionale della donna. In occasione dell’8 marzo, l’ufficio studi di Confartigianato Emilia-Romagna ha diffuso un report sull’ imprenditoria femminile. È il segretario di Forlì Mauro Collina a illustrare quanto emerso: a livello regionale si segnala una ripresa dell’ occupazione femminile in Emilia-Romagna, a cui contribuisce sia la componente indipendente sia quella dipendente. "A settembre 2025 – spiega Collina – il numero di imprenditrici, professioniste e lavoratrici autonome era cresciuto di 7mila unità, pari a un incremento del 5,2% su base annua, recuperando il calo di 3mila unità osservato nel 2024 (-2,1%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, solidarietà e cultura: "In provincia più di 8mila imprese sono a conduzione femminile" Demografia delle imprese: nella provincia della Spezia 197 imprese in più nel 2025La Spezia, 6 febbraio 2026 – Più imprese nei servizi, nell’industria e nelle costruzioni. Leggi anche: Imprese e lavoro, più ombre che luci nel 2026: in calo imprese e investimenti, regge solo il turismo Approfondimenti e contenuti su Lavoro solidarietà e cultura In.... Temi più discussi: Lavoro, solidarietà e cultura: In provincia più di 8mila imprese sono a conduzione femminile; Croce Rossa e Istruzione insieme per cultura del volontariato; Cassetta degli attrezzi per la partecipazione alle giornate di movimento e sciopero dell’8-9 marzo – ADI; Fidenza aderisce a R1PUD1A a sostegno dei valori di pace e solidarietà. Vigodarzere. Shakespeare in Veneto: la cultura ponte di solidarietà per il KenyaDue serate di cultura per la cultura e la solidarietà. Il 6 e 13 marzo, alle 20.30, nel centro parrocchiale di Vigodarzere (via Roma 147), appuntamento con Shakespeare in Veneto, viaggio attraverso ... difesapopolo.it L'8 marzo tra riscoperta storica, prevenzione e solidarietàA Castelfiorentino, sabato 7 marzo, l’iniziativa Donne al voto renderà omaggio alla prima volta in cui le donne italiane poterono esercitare il diritto al suffragio. L'evento si focalizzerà sul ... nove.firenze.it La premier: al lavoro per mitigare le conseguenze del conflitto - facebook.com facebook Morto sul lavoro a 82 anni. Chi era Giorgio Musu precipitato da una impalcatura di 4 metri x.com