Lavoro circa 2.200 veronesi nel 2025 si sono rivolti allo sportello dell’Ex Macello | il 74% sono donne

Nel 2025, circa 2.200 persone di Verona si sono rivolte allo sportello dell’Ex Macello, con il 74% di loro donne. In occasione del Primo Maggio, l’assessore al Lavoro del Comune ha illustrato i dati raccolti dal Servizio Politiche del Lavoro, che opera nel quartiere Filippini. La presentazione ha fornito un quadro delle richieste e delle attività svolte nel corso dell’anno.

In occasione della festività del Primo Maggio, l’assessore al Lavoro del Comune di Verona, Michele Bertucco, ha presentato il report annuale del Servizio Politiche del Lavoro, attivo presso il Comprensorio dell’Ex Macello nel quartiere Filippini.Nel corso del 2025 il Servizio ha accolto circa 2.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Crescono le imprese novaresi, nel 2025 sono nate quasi 200 nuove aziendeNel 2025 cresce il numero di imprese in provincia di Novara, mentre quelle del Vco sono in calo. Violenza sanitaria: 397 casi nel 2025, le donne sonoLa Regione Marche ha attivato ieri, 12 marzo 2026, un confronto virtuale per affrontare il crescente fenomeno delle aggressioni verso il personale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, in Veneto 200 controlli alla settimana nelle aziende; Decreto Lavoro, Confcommercio: Con giusto salario più tutele per lavoratori e imprese; Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggio; Lavoro nero e sicurezza, 8 attività sospese e 9 denunciati: multe per quasi 200 mila euro. Lavoro, oltre 200 contratti pirata: 1,3 miliardi rubati ai dipendentiIl dumping contrattuale sottrae agli stipendi 1,3 miliardi di euro e toglie allo Stato 553 milioni di tasse. Confcommercio accende un faro sui contratti pirata: sono oltre 250 a copertura dei ... ilmessaggero.it Lavoro, 6,2 milioni di dipendenti italiani sotto ai mille euro/mese. Cgil: Subito salario minimoIl lavoro povero, e più in generale i bassi salari, sono una delle principali problematiche dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia. Secondo uno studio dell'ufficio economia della Cgil nazionale ... repubblica.it Con l'apertura dei cantieri sulla Napoli-Salerno ci saranno 100 operai al lavoro in simultanea ogni giorno - facebook.com facebook Con il Decreto Lavoro, il Governo Meloni interviene concretamente per garantire un salario giusto, contrastare il caporalato digitale, prorogare i bonus per donne, giovani e area ZES e rafforzare tutele e lavoro dignitoso. Ma quale salario minimo...ci vuole un s x.com