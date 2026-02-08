Crescono le imprese novaresi nel 2025 sono nate quasi 200 nuove aziende

Nel 2025, a Novara sono nate quasi 200 nuove aziende. Un segnale che il territorio resiste e cerca di riprendersi dopo un anno di calo generale delle imprese in Alto Piemonte. La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi conferma i dati: mentre nel Vco le imprese diminuiscono, in provincia di Novara si registra una crescita. Una buona notizia per l’economia locale, che prova a invertire la tendenza.

Nel Ravennate, il 21% delle imprese sono gestite da donne, testimonianza di un impegno costante e resiliente.

