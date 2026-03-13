Violenza sanitaria | 397 casi nel 2025 le donne sono

Il 12 marzo 2026, la Regione Marche ha avviato un confronto virtuale per discutere dell’aumento delle aggressioni nei confronti del personale sanitario. Nel 2025 si sono registrati 397 casi di violenza sanitaria, con le donne coinvolte in modo significativo. L’iniziativa mira a mettere in luce questa problematica e a individuare possibili soluzioni.

La Regione Marche ha attivato ieri, 12 marzo 2026, un confronto virtuale per affrontare il crescente fenomeno delle aggressioni verso il personale sanitario. L’iniziativa, coordinata dall’Agenzia Regionale Sanitaria e dal Centro Regionale per la Gestione del Rischio Clinico (CeRGeRS), mira a trasformare i dati in strategie concrete di sicurezza. I numeri emergenti sono preoccupanti: nel corso del 2025, ben 397 operatori hanno subito episodi di violenza, con una netta prevalenza sul personale infermieristico e sulle donne. L’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha sottolineato che la risposta non può essere solo reattiva, ma deve diventare sistemica, integrando valutazione del rischio nei processi organizzativi e nella formazione specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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