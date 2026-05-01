Il mercato del lavoro italiano ha raggiunto il massimo storico di occupati, superando stabilmente le 24 milioni di persone. Tuttavia, il sistema affronta cinque sfide principali legate al mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Questi problemi riguardano l’adattamento delle competenze, la qualità delle assunzioni e la capacità di rispondere alle esigenze di settori in crescita. La situazione richiede interventi mirati per migliorare l’efficienza del mercato e ridurre le inefficienze.

Il mercato del lavoro ha raggiunto il picco massimo di occupati, viaggiando ormai stabilmente sopra le 24 milioni di unità. Eppure restiamo ben distanti dalla media europea, che ha un tasso di occupazione circa 9 punti superiore al nostro. Nonostante i miglioramenti registrati a partire dalla ripresa post Covid, restano aperti i nodi ormai “strutturali” del nostro mercato del lavoro, a partire dalla bassa partecipazione di giovani e donne. Che si acuisce di fronte alle rapide trasformazioni in atto, a cominciare da digitale e nuove tecnologie. La disoccupazione, secondo gli ultimi dati Istat relativi al mese di marzo, è scesa al 5,2% sotto i livelli europei, ma il tasso di inattività resta ancora alto, al 34,1%, tra i più alti in Europa, segno di come ancora molti rinunciano a cercare attivamente un posto di lavoro perché scoraggiati.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Lavoro 5.0: le cinque sfide per uscire dalla trappola del mismatch in Italia

Notizie correlate

Il 2 luglio 1944 si giocò una partita amichevole all’Arena Civica di Milano Le forze dell’ordine costrinsero i nati tra il 1916 e il 1926 a uscire dalla porta Nord I tedeschi ne trattennero 300 e li deportarono nei campi di lavoro in Germania. Milan contro Juventus la trappola dei nazisti per catturare i giovanidi Davide Grassi Ogni città custodisce nella pietra delle sue piazze e nei muri dei suoi edifici le tracce della propria storia.

Lavoro, la crisi del terziario è strutturale: posti vuoti e mismatch alle stelle. Confcommercio: “Solo gli Its possono colmare il divario con le imprese”Il terziario italiano si prepara ad affrontare una crisi occupazionale che nel giro di un decennio rischia di mutare radicalmente il volto del...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Lavoro 5.0: le cinque sfide per uscire dalla trappola del mismatch in Italia; Stati Generali dell’Infanzia Zerosei, al via la manifestazione d’interesse per l'adesione ai tavoli territoriali nei cinque Municipi; Le star del pianeta lavoro. In cinque ricevono la stella al merito e diventano ’Maestri’; Lavoro stagionale: salta il limite delle cinque proroghe.

Felici al lavoro? Le cinque aspettative verso l’azienda idealeMilano, 21 set. (askanews) – L’azienda perfetta? E’ quella che garantisce il benessere dei collaboratori, sia al lavoro sia fuori dell’ambiente lavorativo! Non si tratta di un’ambizione vana, visto ... affaritaliani.it

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” recita la nostra Costituzione, eppure c’è un Paese reale fatto di salari poveri, precarietà infinita, diritti calpestati, sicurezza violata e morti sul lavoro che continuano a riempire le cronache. Il lavoro rest - facebook.com facebook

Primo maggio, la dignità del lavoro resta una sfida x.com