Il 2 luglio 1944 si disputò un’amichevole all’Arena Civica di Milano tra il Milan e la Juventus. Durante l’evento, le forze dell’ordine costrinsero i giovani nati tra il 1916 e il 1926 a uscire dalla porta Nord. Successivamente, i tedeschi trattennero circa 300 di loro e li deportarono nei campi di lavoro in Germania.

di Davide Grassi Ogni città custodisce nella pietra delle sue piazze e nei muri dei suoi edifici le tracce della propria storia. All’Arena Civica di Milano, oggi dedicata a Gianni Brera, quelle tracce raccontano non soltanto di sport e spettacolo, ma anche di uno degli episodi più oscuri dell’occupazione nazifascista a Milano. Il 2 luglio 1944, mentre la città era piegata dai bombardamenti alleati, svuotata dagli sfollamenti e affamata dal razionamento, sul campo dell’Arena scesero in campo Juventus e Milan. O, più precisamente, Milano: il regime fascista aveva imposto l’italianizzazione dei nomi delle società, trasformando il Milan in Milano, il Genoa in Genova e l’Internazionale in Ambrosiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il 2 luglio 1944 si giocò una partita amichevole all’Arena Civica di Milano Le forze dell’ordine costrinsero i nati tra il 1916 e il 1926 a uscire dalla porta Nord I tedeschi ne trattennero 300 e li deportarono nei campi di lavoro in Germania. Milan contro Juventus la trappola dei nazisti per catturare i giovani

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