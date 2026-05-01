Lautaro prenota il Parma | il capitano è tornato in gruppo e punta alla maglia da titolare Ultime

Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi con il gruppo e mira a scendere in campo fin dal primo minuto nella partita di domenica sera contro il Parma. Le sensazioni dai allenamenti ad Appiano Gentile sono positive, e il giocatore sembra essere in buona forma per essere convocato. La sua presenza potrebbe rappresentare una scelta importante per la formazione in vista del match.

di Alberto Petrosilli Lautaro Martinez vuole rientrare dal primo minuto nella gara di domenica sera contro il Parma: sensazioni positive da Appiano Gentile. L’ Inter attende il ritorno del suo leader Lautaro Martinez per blindare definitivamente il 21° scudetto. Mentre la proprietà Oaktree osserva con fiducia la marcia trionfale della squadra, arrivano notizie entusiasmanti da Appiano Gentile riguardanti le condizioni del capitano. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Lautaro prenota il Parma: il capitano titolare?. Secondo quanto riferito da Andrea Paventi per Sky, Lautaro Martinez è tornato pienamente a disposizione e freme per scendere in campo nella sfida di domenica sera a San Siro contro il Parma.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro prenota il Parma: il capitano è tornato in gruppo e punta alla maglia da titolare. Ultime Notizie correlate Lautaro Martinez vede il Parma: il capitano punta il match scudetto e la finale di Romadi Lorenzo VezzaroLautaro Martinez torna in gruppo ad Appiano Gentile: l’obiettivo è la maglia da titolare contro il Parma e il recupero per la Lazio... Alisson Santos prenota un’altra maglia da titolare, a Verona gioca luiIl Corsport: a centrocampo c'è anche Gilmour che scalpita oltre a Lobotka ed Elmas. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Inter, Lautaro torna per la doppietta. Scudetto subito, poi la Coppa Italia; Inter Lautaro torna per la doppietta Scudetto subito poi la Coppa Italia. Inter, Lautaro scalpita: pronto a tutto per la notte col Parma. Ecco cosa ha fatto sapereAi box da settimane a causa di un infortunio muscolare al polpaccio sinistro, il Toro è pronto a tornare contro il Parma ... fcinter1908.it Lautaro: Sono guarito, contro il Parma gioco. Il piano di Chivu per il suo capitanoL'attaccante nerazzurro ieri si è allenato per la prima volta totalmente in gruppo: Chivu gli avrebbe concesso uno spezzone, ma 4 allenamenti da qui a domenica potrebbero consentirgli addirittura la p ... gazzetta.it