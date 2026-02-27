Alisson Santos prenota un’altra maglia da titolare a Verona gioca lui

Alisson Santos si guadagna nuovamente un posto da titolare e scende in campo a Verona. La sua presenza in formazione appare ormai consolidata, lasciando intendere che la scelta sia definitiva. La partita si apre con lui pronto a dare il massimo, confermando le ultime decisioni tecniche del team. La sua performance sarà sotto osservazione fino al fischio finale.

Il Corsport: a centrocampo c'è anche Gilmour che scalpita oltre a Lobotka ed Elmas. In attacco verso la conferma del tridente di Bergamo Dc Napoli 15022026 - campionato di calcio serie A Napoli-Roma foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos Alisson Santos non si discute, almeno così sembra. Il brasiliano ex Sporting Lisbona sembra che abbia convinto Conte, il tecnico è pronto a schierarlo dal primo minuto anche domani a Verona. Mentre Giovane, proprio ex gialloblù, comincerà come al solito la partita dalla panchina. Giovane è bravino ma non ha la forza dirompente di Alisson. In Serie A per fare la differenza o devi essere di un livello tecnico nettamente superiore o devi corriere più veloce degli altri Caratteristiche che al momento Giovane non ha mostrato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

