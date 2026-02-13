L’Aura celebra i 20 anni di Okumuki | dal 24 aprile la riedizione in vinile e due concerti evento con gli Gnu Quartet

L’Aura ha deciso di festeggiare i 20 anni di “Okumuki” ripubblicando il disco in vinile a partire dal 24 aprile, accompagnando l’uscita con due concerti evento con gli Gnu Quartet. La cantante ha spiegato che questa riedizione rappresenta un modo per far rivivere un album che, secondo lei, non invecchia e continua a parlare alle nuove generazioni. La scelta di usare il vinile, un formato che ha riacquistato popolarità negli ultimi anni, sottolinea il desiderio di mantenere vivo il legame tra passato e presente. Durante le esibizioni, l’Aura ha anche anticipato che alcune tracce saranno ri

Ci sono dischi che non invecchiano: cambiano formato, attraversano epoche e supporti, ma restano lì dove hanno messo radici la prima volta. Hanno abitato lettori CD portatili, mp3, radio, camerette. E quando tornano, lo fanno con la forza di un ricordo nitido e con la curiosità di chi li scopre per la prima volta. A 20 anni dalla pubblicazione, il 24 aprile esce per la prima volta in vinile la riedizione speciale di “OKUMUKI” (Sony Music), l’album di debutto e primo grande successo di L’Aura. Un vinile celebrativo: doppio LP 180 grammi, audio restaurato e due inediti acustici. Pubblicato originariamente nell’aprile 2005 e composto interamente dall’artista (con la collaborazione di Dan Fries per alcune tracce), “Okumuki” è diventato rapidamente un disco capace di intercettare le emozioni dei primi anni Duemila, coniugando introspezione e un’apertura sonora che guardava oltre i confini italiani. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Per la prima volta in vinile dopo 20 anni, abbiamo voluto inserire all’interno di Okumuki un regalo per voi: due brani inediti. Non sono semplici registrazioni, ma due versioni completamente nuove realizzate in studio insieme agli GnuQuartet: "Irraggiungibile" e - facebook.com facebook