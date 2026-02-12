L’Aura festeggia i vent’anni di ‘Okumuki’ con due concerti speciali a Milano. L’artista torna a esibirsi dal vivo per celebrare il suo primo album, che le ha aperto le porte del successo. In questa occasione, pubblicherà anche una versione in vinile dell’album, per i fan che vogliono tenere tra le mani un pezzo di storia musicale italiana.

MILANO – A vent’anni dall’uscita di ‘Okumuki’, l’album che ha segnato il debutto e il primo grande successo di L’Aura, l’artista celebra questo anniversario con due concerti evento esclusivi. Accompagnata dagli Gnu Quartet, L’Aura eseguirà dal vivo l’intero disco, riportandolo sul palco a distanza di quindici anni, nella sua forma più completa. Gli appuntamenti sono in programma venerdì 24 aprile al Blue Note di Milano e giovedì 30 aprile alla Sala Umberto di Roma. Uscito nei primi anni Duemila, ‘Okumuki’ è diventato rapidamente un disco di riferimento, capace di intercettare il sentire di una generazione e di imporsi per una scrittura personale, intensa, profondamente riconoscibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - L’Aura celebra i 20 anni di ‘Okumuki’: edizione in vinile e due concerti speciali

Approfondimenti su L Aura Okumuki

Barbara Tabita, nota attrice di fiction come “I Cesaroni” e “Sicilia Express”, ha raccontato di aver avuto un attacco ischemico transitorio a soli 20 anni.

A dieci anni dalla prima uscita, gli Stadio rilanciano il loro album “Miss Nostalgia” in una versione esclusiva in vinile crystal.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su L Aura Okumuki

Argomenti discussi: Cosenza festeggia Maria Laura Perrotta: oro internazionale nella boxe a Francoforte; Don Giuseppe, le bombe e la rinascita, l’Istituto Seghetti celebra i due secoli; TLS celebra le donne impegnate in ambito scientifico; Ligabue torna a Pesaro: quando la tappa del ‘Certe notti tour’.

Laura Pausini, celebra 30 anni di carriera/ Ho pensato fosse meglio finire ma…Laura Pausini si racconta nella puntata speciale di Verissimo - Le Storie: la cantante lancia il docu-film per i 30 anni di carriera Laura Pausini è tra le protagoniste dell’appuntamento speciale di ... ilsussidiario.net

Aosta celebra la sua storia. Festeggiati i 2050 anni della ’città delle stelle’ romanadi Laura De BenedettiAosta ha celebrato i suoi primi 2050 anni. Un compleanno legato a un evento, quello della fondazione dell’urbe per volontà di Ottaviano Augusto, che fa del capoluogo valligiano ... quotidiano.net

AURA è la nuova collezione di Oakley dedicata agli sport invernali, per celebrare la forza mentale e la determinazione degli atleti. Pensata per chi pretende il massimo dalle proprie prestazioni La collezione reinterpreta alcuni dei modelli più iconici dell’ey - facebook.com facebook

L'Aura (@apostrofoaura) / Posts / X x.com