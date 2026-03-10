Sale la febbre per Vasco Rossi | da oggi le iscrizioni al soundcheck

Da oggi i membri del Blasco fan club possono iscriversi per partecipare al soundcheck di Vasco Rossi, che si terrà il 29 maggio a Rimini. L'apertura delle iscrizioni rappresenta un passo importante per i fan desiderosi di vivere un’esperienza esclusiva con il cantante. La procedura di prenotazione è riservata ai soci del club ufficiale e sarà possibile iscriversi fino a esaurimento posti.

Il momento tanto atteso dai fan di Vasco Rossi è arrivato. Da oggi tutti gli iscritti del Blasco fan club, il club ufficiale dei ‘fedelissimi’ del Komandante, potranno prenotarsi per la serata del soundcheck in programma il 29 maggio a Rimini. Si tratta della prova generale che Vasco e la sua band faranno il giorno prima del concerto allo stadio ‘Romeo Neri’, data zero del nuovo tour del ’Blasco’. La serata del soundcheck sarà riservata esclusivamente ai soci del ’Blasco fan club’ e l’ingresso sarà (come in passato) gratuito. Saranno oltre 20mila i posti a disposizione per la prova generale del 29 maggio. Ieri è stato lo stesso Vasco a rilanciare la notizia dell’apertura delle prenotazioni per la serata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

