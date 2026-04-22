Arezzo si prepara alla partita più importante della stagione, in programma domenica 26 contro la Torres. La richiesta di biglietti ha portato a un’esaurimento dei posti disponibili nella curva sud, ma sono ancora disponibili circa 550 posti. Per i tifosi che non sono riusciti ad acquistare il biglietto, si apre una possibilità residua di assistere alla sfida, che potrebbe decidere le sorti del campionato.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Per gli appassionati che sono rimasti senza biglietto per la partita decisiva di domenica 26 contro la Torres, quella che potrebbe valere la promozione in serie B, c’è ancora una speranza. Ieri, infatti, il Gruppo operativo di sicurezza, nella riunione che si è svolta in Prefettura alla presenza di forze dell’ordine, vigili del fuoco, Comune di Arezzo e Ss Arezzo, ha dato il via libera alla vendita di ulteriori 550 biglietti per il settore di curva sud, come era già stato deciso nel recente passato per altre gare di cartello come quella contro il Ravenna (in quel caso era stata anche indetta la cosiddetta giornata amaranto) del 1° marzo e contro l’Ascoli del 30 marzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, sale la febbre amaranto. Scatta l’ultima caccia ai biglietti, altri 550 posti nella curva sud

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