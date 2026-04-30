La Provincia di Chieti ha approvato il rendiconto di gestione 2025

Il consiglio provinciale di Chieti e l’assemblea dei sindaci hanno approvato a maggioranza il rendiconto di gestione per l’anno 2025. Le due deliberazioni sono state approvate in momenti distinti, confermando l’approvazione del documento contabile per l’ente provinciale. La decisione riguarda la gestione finanziaria e le risultanze di bilancio relative all’anno in oggetto.

Il consiglio provinciale di Chieti e l’assemblea dei sindaci hanno approvato a maggioranza, in due momenti diversi, il rendiconto di gestione relativo al 2025. Gli obiettivi dell’anno si sono concentrati sulle funzioni classiche dell’ente quali la manutenzione ordinaria e straordinaria della.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Baronissi, la sindaca Petta: “Approvato il rendiconto 2025, conti solidi e gestione responsabile”Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il rendiconto di gestione 2025, un passaggio fondamentale che certifica,... Montalto di Castro, approvato il Rendiconto di gestione 2025: “Bilancio più solido e trasparente”Fiumicino, 27 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando, secondo quanto riferito... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ottantunesimo anniversario della Liberazione; Provincia Chieti, dissesto idrogeologico interessa il 90% della rete stradale; La Provincia di Chieti offre una parte del Mario Negri sud alla Regione Abruzzo; Provincia di Chieti, sostegno al presidente rafforzato, fino a quando?. Confartigianato: nel 2024 in provincia di Chieti 13 mln spesi per il verdeNel 2024 in provincia di Chieti le famiglie hanno speso 13 milioni i euro per la cura del verde: lo rivela uno studio di Confartigianato ... rete8.it Provincia di Chieti offre a Regione parte dell’ex Mario Negri SudLa Provincia di Chieti risponde all'avviso per la ricerca di immobili da adibire a magazzini medici offrendo i locali dell'ex Mario Negri Sud ... rete8.it Pescara: nei guai un 22enne straniero residente a Francavilla e un 46enne della provincia di Chieti #ilcentro #Carabinieri #pescara #chieti #auto - facebook.com facebook