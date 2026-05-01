L’assalto di Israele alla Flotilla

Nella notte, alcune navi sono state oggetto di un'operazione da parte delle forze israeliane. Durante l'intervento, sono state aperte le armi e si sono verificati scontri con i partecipanti a bordo. La flotta coinvolta comprendeva diverse imbarcazioni e le autorità hanno dichiarato di aver agito in risposta a una minaccia percepita. Non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sulle eventuali vittime o sui feriti.

Mare Loro 175 catturati tra cui 24 italiani, almeno 22 navi della Gsf devastate dalla violenza dei marines. Ma per gli organizzatori non finisce qui Mare Loro 175 catturati tra cui 24 italiani, almeno 22 navi della Gsf devastate dalla violenza dei marines. Ma per gli organizzatori non finisce qui Se invece della bandiera bianca e blu con la stella di David ci fosse stato qualsiasi altro vessillo sulla torretta delle navi che la scorsa notte hanno assaltato la Global sumud flotilla non sarebbe finita allo stesso modo. Invece, dato che si tratta di Israele, i governi europei hanno sostanzialmente chiuso un occhio su una prepotenza insopportabile.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’assalto di Israele alla Flotilla Israele ha paura dell’umanita Notizie correlate Assalto alla Flotilla, stavolta in acque europeeNella notte tra il 29 e il 30 aprile le forze navali israeliane intercettano la Global Sumud Flotilla a oltre mille chilometri da Gaza, in acque al... “Intorno a noi un cimitero di barche. Sembrava una guerra”. Alessio e il racconto dell’assalto israeliano alla Global FlotillaBologna, 30 aprile 2026 – Il ronzio di un “esercito di droni”, le trasmissioni radio bloccate, compreso il canale d’emergenza, poi le luci... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: L’assalto di Israele alla Flotilla; Torino in piazza contro l'assalto alla Flottilla da parte di Israele; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; L’abbordaggio di Israele alla Flotilla è pirateria. Italia e Ue condannino. Torino in piazza contro l'assalto alla Flottilla da parte di IsraeleCentinaia di persone radunate per protestare contro l'arresto di centinaia di attivisti pro Gaza nelle acque internazionali al largo di Creta ... rainews.it Flotilla, sinistra all'arrembaggio: Israele pirata e terrorista. E Tel Aviv: A bordo condom e drogaUna reazione annunciata quella di Israele nei confronti della Global Sumud Flotilla. La Marina israeliana ha fermato circa 175 attivisti ... iltempo.it Un abbordaggio in acque internazionali, a centinaia di miglia nautiche da Israele. I soldati israeliani hanno intercettato la Global Sumud Flotilla al largo dell'isola di Creta, sulla rotta per Gaza ma molto lontano dalla destinazione. Secondo le informazioni fornit - facebook.com facebook Israele avrebbe ampliato in modo significativo l’area della Striscia di Gaza sottoposta a controllo o a restrizioni militari, spingendo migliaia di civili sfollati in uno spazio sempre più ridotto. A rivelarlo è Reuters x.com