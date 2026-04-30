Assalto alla Flotilla stavolta in acque europee

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, le forze navali israeliane hanno intercettato la nave Global Sumud Flotilla, a oltre mille chilometri da Gaza, nelle acque vicino a Creta. L'operazione si è svolta in un'area al di fuori dei confini israeliani, segnalando un intervento in acque europee. La nave era una delle diverse imbarcazioni che facevano parte di una flottiglia internazionale.