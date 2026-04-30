Assalto alla Flotilla stavolta in acque europee
Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, le forze navali israeliane hanno intercettato la nave Global Sumud Flotilla, a oltre mille chilometri da Gaza, nelle acque vicino a Creta. L'operazione si è svolta in un'area al di fuori dei confini israeliani, segnalando un intervento in acque europee. La nave era una delle diverse imbarcazioni che facevano parte di una flottiglia internazionale.
Nella notte tra il 29 e il 30 aprile le forze navali israeliane intercettano la Global Sumud Flotilla a oltre mille chilometri da Gaza, in acque al largo di Creta. Ventidue imbarcazioni sequestrate. Centosettantacinque attivisti trasferiti su navi militari. Motori distrutti, comunicazioni disturbate, civili lasciati in mare con una tempesta in avvicinamento. Una fonte militare israeliana anonima ha dichiarato al Times of Israel che l’obiettivo era colpire «così lontano da Gaza» per sorpresa. L’ambasciatore all’ONU Danny Danon ha scritto che la Flotilla era stata «fermata prima di raggiungere la nostra area». Le imbarcazioni erano nella zona SAR greca.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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