Intorno a noi un cimitero di barche Sembrava una guerra Alessio e il racconto dell’assalto israeliano alla Global Flotilla

A pochi metri da noi si trova un cimitero di barche, con alcune semidistrutte e altre abbandonate. Il rumore di numerosi droni sovrasta il silenzio, mentre le comunicazioni radio, inclusa quella di emergenza, si interrompono improvvisamente. Nel buio, si notano luci intermittenti che si spostano rapidamente tra spruzzi e detriti, creando un’atmosfera tesa e caotica.

Bologna, 30 aprile 2026 – Il ronzio di un “esercito di droni”, le trasmissioni radio bloccate, compreso il canale d’emergenza, poi le luci intermittenti che si muovevano veloci nel buio tra gli zampilli d’acqua. Erano i gommoni delle forze israeliane nella notte tra mercoledì e giovedì hanno intercettato in acque internazionali, a circa 70 miglia dalle coste greche, 22 delle 56 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla salpate nei giorni scorsi da Marsiglia, Barcellona e Augusta. https:www.quotidiano.netvideoesteriflotilla-intercettata-vicino-creta-le-immagini-dellabbordaggio-israeliano-q7op9x82 La missione umanitaria per rompere il blocco...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Intorno a noi un cimitero di barche. Sembrava una guerra”. Alessio e il racconto dell’assalto israeliano alla Global Flotilla Notizie correlate Leggi anche: Global Sumud Flotilla, abbordate 22 barche su 58 al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: “Siamo fuggiti per metterci in salvo” Apprensione per Simone Zambrin dopo il blocco israeliano alla Global Sumud FlotillaVengono seguiti con preoccupazione anche da Verona gli sviluppi del blitz condotto dalla marina militare israeliana contro la Global Sumud Flotilla,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Traffico di armi, sit-in per la Global Sumud Flotilla a Marina: Fermiamo container che alimentano genocidio in Palestina; Flotilla, Israele porta Gaza alle porte d’Europa; Telefonata Trump-Putin su Iran e nucleare. Sumud Flottilla intercettata al largo di Creta. La Global Sumud Flotilla bloccata già in Grecia da Israele: a bordo il barese Lapiccirella e un'attivista salentina. Il Governo: «Liberazione immediata»«Civili rapiti nel Mediterraneo. Si tratta di pirateria». Almeno 22 le navi intercettate al largo di Creta. Oggi presidio a Bari delle associazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Global Sumud Flotilla, la Marina israeliana ha nuovamente assaltato (nel Mediterraneo) la missione umanitaria per portare aiuti a GazaLa nuova missione della Global Sumud Flotilla è composta da 58 navi dirette a Gaza per portare aiuti umanitari. La Marina militare israeliana ora l’ha intercettata ... wired.it A bordo della Global Sumud Flotilla l'esperienza del Villanovese Daniele Gallina - facebook.com facebook Attaccata la Global Flotilla. L'USB chiama a scendere in piazza in tutta Italia: fermiamo Israele! x.com