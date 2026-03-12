Il bobbista Eric Fantazzini spicca il volo con le Ali del Pegaso

Eric Fantazzini, atleta olimpico del bob, ha ricevuto le Ali del Pegaso dall’assemblea legislativa. Questa onorificenza viene conferita a giovani sotto i 35 anni che si distinguono in vari settori, tra cui lo sport e la cultura. La premiazione si è svolta a Peccioli, dove Fantazzini è stato riconosciuto per il suo percorso nel mondo dello sport.

PECCIOLI Per Eric Fantazzini, atleta olimpico del bob, arrivano le Ali del Pegaso, l'onorificenza che l'assemblea legislativa riconosce a donne e uomini under 35 che si distinguono in tutti i campi dalla cultura allo sport. L'atleta pecciolese è reduce dalle Olimpiadi di Milano–Cortina dove ha gareggiato nel bob a quattro. Alla cerimonia a Firenze sono intervenuti la presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi, i vicepresidenti Antonio Mazzeo e Diego Petrucci e il sindaco Renzo Macelloni. "Con le Ali del Pegaso vogliamo riconoscere il talento, la determinazione e la passione di Fantazzini, un atleta che con il suo percorso rappresenta al meglio i valori dello sport.