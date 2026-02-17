Milano Cortina 2026 Flora Tabanelli in volo verso il podio | è bronzo storico nel freestyle

Flora Tabanelli conquista il bronzo nel freestyle a Livigno, portando la prima medaglia italiana in questa disciplina alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara si è svolta sotto una fitta nevicata che ha complicato le esibizioni degli atleti, ma Tabanelli ha mantenuto calma e ha eseguito una performance impeccabile. La sua medaglia rappresenta un risultato storico per lo sport italiano in questa specialità.

Livigno, 16 febbraio 2026 – Sotto la neve di Livigno, oggi lunedì 16 febbraio arriva la 23esima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È una medaglia bellissima, il bronzo nel big air di sci freestyle di Flora Tabanelli. Il primo podio olimpico dell'Italia nello sci acrobatico. Oro alla canadese Megan Oldham (180,75 punti complessivi), argento alla fuoriclasse cinese Eileen Gu (179 punti). Per l'azzurra, terzo punteggio con 178.25, frutto della seconda e della terza run. Nella seconda, Flora stacca e atterra in switch, chiudendo il trick (x-I-D-10-Mu) che le vale 84 punti.