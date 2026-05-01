L’Arezzo agli ultimi 180 minuti per la gloria Supercoppa la ciliegina di una stagione top

Domani alle 17.30 l’Arezzo scende in campo per la finale della Supercoppa di serie C, l’ultimo appuntamento di una stagione che ha visto la squadra protagonista. Sono rimasti da giocare due incontri prima che si concluda il campionato, che dal 2000 vede affrontarsi le formazioni vincitrici dei diversi gironi di C1 e di serie C. La partita rappresenta l’atto finale di questa annata.

Ancora due partite e questa straordinaria stagione sarà finita. Domani alle 17.30 per l’Arezzo inizia la Supercoppa di serie C, appendice del campionato che dal 2000 mette a confronto le squadre vincitrici dei gironi di C1 prima e di C ora. Gli amaranto affrontano al Comunale il Vicenza che ha vinto con largo anticipo il girone A. Per il tecnico dei veneti Gallo è la seconda vittoria di fila dopo quella con l’Entella della passata stagione, nel girone del Cavallino. Per Bucchi, invece, si tratta del primo campionato vinto da allenatore: non è un caso che, professionalmente parlando, abbia definito la giornata di domenica la più bella della sua vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

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