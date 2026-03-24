A poche ore dal debutto della seconda stagione, le riprese della successiva sono già in corso e a quanto pare la storia prenderà una piega inaspettata già negli ultimi istanti dei prossimi episodi La seconda stagione di Daredevil: Rinascita debutterà domani su Disney+ con il primo episodio, ma già stanno emergendo notizie sulla successiva. Le riprese della terza stagione sono già iniziate a New York, il che significa che le foto dal set potrebbero rivelare alcuni dettagli importanti della trama prima che la seconda serie di episodi si concluda tra un paio di mesi. A questo proposito, lo showrunner Dario Scardapane ha confermato quando e dove avremo un'idea chiara di come sarà la prossima stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, perché gli ultimi 5 minuti saranno fondamentali per la terza stagione

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