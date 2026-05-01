L’archivio va all’ex tribunale di Desio Verso il Festival dell’animazione
L’archivio sarà trasferito all’ex tribunale di Desio, mentre si avvicina il Festival dell’animazione. La firma di una convenzione tra il Comune e una fondazione locale ha come obiettivo quello di avviare un progetto che mira a far diventare Desio la Città del fumetto. La decisione è stata presa dall’Amministrazione per sviluppare nuove iniziative culturali e promuovere il settore creativo nel territorio.
La firma della convenzione tra il Comune e la fondazione Franco Fossati segna, nelle intenzioni dell’Amministrazione, l’avvio di un percorso destinato a trasformare Desio nella Città del fumetto. Un titolo ambizioso, certo, soprattutto perché oggi non si parla ancora di un museo o di un centro espositivo permanente. Il primo passo è molto più concreto e meno scenografico: la concessione alla Fondazione del seminterrato dell’ex tribunale di via Guido Galli, che diventerà il deposito di un patrimonio archivistico unico in Italia. Ma da cosa nasce cosa, e in Comune sono convinti che questa collaborazione possa aprire scenari culturali e progettuali di grande respiro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: L’archivio va all’ex tribunale di Desio. Verso il Festival dell’animazione; Il Museo del Fumetto non riaprirà in Brianza (ma l’archivio sarà trasferito a Desio); IMPORTANTE AGGIORNAMENTO WOW Spazio Fumetto: l'archivio della Fondazione Fossati trova casa a Desio; Basket, Serie B: Rimadesio manca i play-in, ma è salva e sorride.
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Addio, Milano ingrata! La cultura fumettosa a Desio s'è spostata. - facebook.com facebook