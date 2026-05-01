L’archivio sarà trasferito all’ex tribunale di Desio, mentre si avvicina il Festival dell’animazione. La firma di una convenzione tra il Comune e una fondazione locale ha come obiettivo quello di avviare un progetto che mira a far diventare Desio la Città del fumetto. La decisione è stata presa dall’Amministrazione per sviluppare nuove iniziative culturali e promuovere il settore creativo nel territorio.

La firma della convenzione tra il Comune e la fondazione Franco Fossati segna, nelle intenzioni dell’Amministrazione, l’avvio di un percorso destinato a trasformare Desio nella Città del fumetto. Un titolo ambizioso, certo, soprattutto perché oggi non si parla ancora di un museo o di un centro espositivo permanente. Il primo passo è molto più concreto e meno scenografico: la concessione alla Fondazione del seminterrato dell’ex tribunale di via Guido Galli, che diventerà il deposito di un patrimonio archivistico unico in Italia. Ma da cosa nasce cosa, e in Comune sono convinti che questa collaborazione possa aprire scenari culturali e progettuali di grande respiro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’archivio va all’ex tribunale di Desio. Verso il Festival dell’animazione

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: L’archivio va all’ex tribunale di Desio. Verso il Festival dell’animazione; Il Museo del Fumetto non riaprirà in Brianza (ma l’archivio sarà trasferito a Desio); IMPORTANTE AGGIORNAMENTO WOW Spazio Fumetto: l'archivio della Fondazione Fossati trova casa a Desio; Basket, Serie B: Rimadesio manca i play-in, ma è salva e sorride.

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