Diario dal Fronte | l’archivio di guerra del fotografo Senigalliesi al Tribunale dell’Aia e in mostra a Varese

Livio Senigalliesi ha portato a Varese il suo archivio fotografico di guerra, che ora si trova al Tribunale dell’Aia. La raccolta comprende immagini scattate durante il conflitto, tra cui scatti di soldati e scene di battaglia. La mostra espone oltre 200 fotografie, molte delle quali mai pubblicate prima. Senigalliesi ha deciso di condividere queste immagini per mostrare la realtà quotidiana dei combattimenti. La mostra si svolge nella sede dell’ente giudiziario, dove i visitatori possono immergersi nelle storie di quegli anni.

Varese: Livio Senigalliesi presenta “Diario dal Fronte”, un archivio di guerra acquisito dal Tribunale dell’Aia. Varese si prepara ad accogliere il fotoreporter e antropologo Livio Senigalliesi per la presentazione del suo libro “Diario dal Fronte”. L’appuntamento è mercoledì 18 febbraio, alle 17:45, presso la biblioteca “Bruna Brambilla” nell’Istituto Anna Frank di via Carnia. L’opera, un potente resoconto fotografico e testimoniale dei conflitti bellici, ha ricevuto un riconoscimento significativo: è stata acquisita dal Tribunale dell’Aia per i crimini di guerra, a testimonianza del suo valore documentale e del suo potenziale come strumento di giustizia internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu L'appuntamento dell'Archivio di Stato nel Giorno del ricordo: "Le diverse tragedie del confine orientale. Guerra, foibe ed esodo" L’Archivio di Stato di Chieti ha organizzato un evento speciale per il “Giorno del Ricordo”. Strenna natalizia in archivio, l'Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell'istituto L’Archivio di Stato di Chieti apre le sue porte alla cittadinanza giovedì 18 dicembre, offrendo un'occasione per scoprire il lavoro quotidiano dell’istituto e le attività svolte nel corso dell’anno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il fotogiornalismo che documenta i conflitti: Livio Senigalliesi si racconta a Varese; 'Archivio Tomich e Diario di guerra'. A Verona la mostra sul '900 - Heraldo; Nove giorni a Kyiv, il drammatico diario di viaggio di Edoardo Bosio dall'Ucraina; Case accessibili in Fvg, 11 milioni di euro dal Fesr per il Social Housing. Un viaggio fotografico nei teatri di guerra: Livio Senigalliesi presenta Diario dal Fronte a VareseMercoledì 18 febbraio alle 17.45 la biblioteca Bruna Brambilla ospiterà Livio Senigalliesi, fotoreporter e antropologo, che presenterà il suo libro Diario dal Fronte ... varesenews.it DIARIO DI VIAGGIO 11 Febbraio – Luosto Oggi sveglia prima dell’alba… ore 8 Alle 9 siamo già in partenza per il Lucky Ranch, un residence affacciato sul lago, con igloo e distese di ghiaccio su cui passeggiare. Arrivati, caffè fronte lago e tanto, tantissimo s - facebook.com facebook