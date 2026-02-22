Dazi Ue a Trump | ‘Un accordo è un accordo’

La Commissione europea critica la decisione di Trump di imporre nuovi dazi, ignorando un divieto della Corte Suprema statunitense. La misura colpisce le esportazioni europee e rischia di aumentare le tensioni commerciali tra le due parti. Le autorità europee chiedono di rispettare gli impegni presi e considerano le nuove tariffe come una violazione degli accordi precedenti. La discussione si concentra sulle conseguenze di queste azioni per il commercio internazionale.

Sul commercio globale si apre un nuovo fronte di tensione. Da una parte l’annuncio di nuovi dazi da parte di Donald Trump, arrivato nonostante lo stop della Corte Suprema degli Stati Uniti su gran parte delle misure della sua amministrazione. Dall’altra la risposta, misurata ma ferma, della Commissione europea: “Un accordo è un accordo”. È una frase semplice ma dietro c’è tutto il peso dei rapporti economici tra le due sponde dell’Atlantico. Bruxelles non alza i toni, non sceglie la via dello scontro diretto, ma ricorda agli Stati Uniti un principio che nel commercio internazionale vale più di qualsiasi slogan: gli impegni presi vanno rispettati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

