L'annuncio di Trump | Aumento i dazi sulle auto in UE al 25% non state rispettando patti

L'ex presidente ha dichiarato che, a partire da lunedì, verranno applicati dazi del 25% sulle auto europee, sostenendo che l’Unione europea non abbia rispettato gli accordi commerciali precedenti. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Unione europea riguardo alle tariffe e alle regolamentazioni nel settore automobilistico. La misura interesserà i veicoli importati dall’Europa negli Stati Uniti.