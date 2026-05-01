L'annuncio di Trump | Aumento i dazi sulle auto in UE al 25% non state rispettando patti
L'ex presidente ha dichiarato che, a partire da lunedì, verranno applicati dazi del 25% sulle auto europee, sostenendo che l’Unione europea non abbia rispettato gli accordi commerciali precedenti. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra gli Stati Uniti e l’Unione europea riguardo alle tariffe e alle regolamentazioni nel settore automobilistico. La misura interesserà i veicoli importati dall’Europa negli Stati Uniti.
Donald Trump annuncia nuovi dazi al 25% sulle auto europee già da lunedì, accusando l’Ue di non rispettare gli accordi. Bruxelles respinge le accuse e parla di comportamento "inaccettabile". Le nuove tariffe riguardano automobili e camion importati negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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