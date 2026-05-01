Landini Fumarola e Bombardieri a Marghera per il lavoro dignitoso

A Marghera, in piazza Mercato, si sono radunati i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil in occasione della festa del lavoro. La manifestazione nazionale ha coinvolto lavoratrici, lavoratori e pensionati, con interventi dei segretari nazionali dei tre sindacati. Tra i presenti, Maurizio Landini e Daniela Fumarola hanno preso parte alle discussioni, mentre anche altri rappresentanti sindacali sono intervenuti durante l’evento.

Cgil, Cisl e Uil in piazza Mercato a Marghera in occasione della festa del lavoro. Al centro della manifestazione nazionale ci sono le lavoratrici e i lavoratori, ma anche i pensionati; a chiudere, gli interventi i segretari nazionali dei tre sindacati: Maurizio Landini (Cgil), Daniela Fumarola.🔗 Leggi su Veneziatoday.it 1° MAGGIO: OLTRE 5MILA PERSONE ATTESE IN PIAZZA MERCATO PER IL 'LAVORO DIGNITOSO' | 30/04/2026 Notizie correlate Dl Primo maggio, il plauso dei sindacati (senza Landini): Bombardieri e Fumarola “molto soddisfatti”Il decreto lavoro varato dal governo ha compiuto il primo miracolo: mettere d’accordo il fronte sindacale (Cgil esclusa) sulla bontà delle norme... Centrosinistra, Bombardieri scherza con i giornalisti: "Io federatore? No" e indica LandiniHome > Politica > Centrosinistra, Bombardieri scherza con i giornalisti: "Io federatore? No" e indica Landini Siparietto al Forum di Confcommercio... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primo Maggio: a Marghera i comizi di Landini, Fumarola e Bombardieri; Il 1 maggio unitario di Landini, Bombardieri e Fumarola: Diversi ma uniti per il lavoro dignitoso; Primo Maggio, sindacati insieme sul palco ma divisi sul decreto lavoro: sì da Bombardieri e Fumarola, no da Landini. Però nessuno mette in discussione l’unità ritrovata; 25 aprile, Landini a Roma: La Resistenza è stata trasformazione sociale e culturale del Paese. Primo Maggio dei sindacati all'insegna dell'unità: Cgil, Cisl e Uil insieme a MargheraPrimo Maggio all'insegna dell'unità sindacale ritrovata per Cgil, Cisl e Uil. Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola oggi saranno insieme sul palco di Marghera dopo lo ‘strappo’ de ... adnkronos.com Festa dei lavoratori, la diretta con Landini, Fumarola e Bombardieri: gli interventiIn diretta, gli interventi dal palco dei segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Daniela Fumarola (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil) ... ilfattoquotidiano.it Alla vigilia della Festa dei lavoratori Maurizio Landini indica le priorità per rimettere al centro il lavoro: aumentare i salari, cancellare la precarietà, contrastare le morti sul lavoro e garantire formazione continua. Lavoro dignitoso significa pace, salario, sicurezz - facebook.com facebook