Sabato 2 maggio al Parco Villa delle Rose di Lanciano si terrà una competizione di freestyle roller cross con oltre 100 atleti iscritti. L’evento rappresenta anche la riapertura ufficiale del Roller Skate Park, che torna a disposizione della comunità locale dopo un periodo di chiusura. La giornata vedrà le capacità degli atleti mettere alla prova le proprie abilità su un percorso appositamente allestito per la gara.

? Cosa sapere Sabato 2 maggio oltre 100 atleti competono al Parco Villa delle Rose di Lanciano.. L'evento segna la riapertura del Roller Skate Park per la comunità locale.. Sabato 2 maggio, il Parco Villa delle Rose di Lanciano ospiterà la prima edizione del Campionato interregionale federale Abruzzo-Marche di freestyle roller cross, un evento che segna il ritorno ufficiale della disciplina nella città. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Wildlife School, vedrà la partecipazione di oltre cento atleti provenienti dalle due regioni coinvolte, pronti a sfidarsi su una pista che rappresenta uno dei centri nevralgici per questo sport in Abruzzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lanciano, torna il freestyle roller cross: sfida tra 100 atleti

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