Sky cross e freestyle come si prepara una gara olimpica? Il programma degli Azzurri

Da gazzetta.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli atleti italiani si stanno allenando duramente per i prossimi Giochi di Milano Cortina 2026. Nel sesto episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, il Coni e l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport mostrano come si prepara una gara di freestyle e sky cross. Le telecamere seguono passo passo il percorso degli sportivi, tra allenamenti intensi e strategie per arrivare pronti all’appuntamento olimpico.

Il sesto episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ogni giorno su Gazzetta.it un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sky cross e freestyle come si prepara una gara olimpica il programma degli azzurri

© Gazzetta.it - Sky cross e freestyle, come si prepara una gara olimpica? Il programma degli Azzurri

Approfondimenti su Sky Winter

A che ora il freestyle domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 9 febbraio, italiani in gara, streaming

Domani, lunedì 9 febbraio, a Livigno scatterà la gara di freestyle, con gli italiani pronti a sfidarsi per le prime medaglie delle Olimpiadi 2026.

Europei di Cross 2025, l’Italia in gara a Lagoa: Battocletti guida gli Azzurri

L’Italia si prepara a partecipare agli Europei di Cross 2025 a Lagoa, in Portogallo, il 14 dicembre.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sky Winter

Argomenti discussi: Ski Cross e Sci Freestyle. Adrenalina e libertà che prendono forma; Ep. 6: Ski cross e sci freestyle | Adrenalina e libertà che prendono forma Streaming | DAZN IT; Freestyle, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Sci acrobatico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, le regole e le piste.

Ski Cross e Sci Freestyle. Adrenalina e libertà che prendono formaLo Ski Cross è pura scarica di energia: una discesa feroce, spalla a spalla, dove ogni dosso e ogni curva possono cambiare tutto. Lo sci freestyle ... stream24.ilsole24ore.com

Olimpiadi invernali: cos’è il freestyle e quali sono le diverse specialitàLo sci acrobatico è una delle discipline più spettacolari di Milano Cortina 2026 tra salti acrobatici e duelli mozzafiato fino al traguardo ... sport.quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.