Sky cross e freestyle come si prepara una gara olimpica? Il programma degli Azzurri

Gli atleti italiani si stanno allenando duramente per i prossimi Giochi di Milano Cortina 2026. Nel sesto episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, il Coni e l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport mostrano come si prepara una gara di freestyle e sky cross. Le telecamere seguono passo passo il percorso degli sportivi, tra allenamenti intensi e strategie per arrivare pronti all’appuntamento olimpico.

Il sesto episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ogni giorno su Gazzetta.it un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani, lunedì 9 febbraio, a Livigno scatterà la gara di freestyle, con gli italiani pronti a sfidarsi per le prime medaglie delle Olimpiadi 2026.

L’Italia si prepara a partecipare agli Europei di Cross 2025 a Lagoa, in Portogallo, il 14 dicembre.

