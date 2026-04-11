Caltanissetta ospita questo fine settimana la prima tappa del Campionato Regionale Sicilia 2026 di pattinaggio freestyle, con circa 150 atleti provenienti da diverse zone dell’isola. La competizione si svolge sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, e la città si prepara ad accogliere i partecipanti in questa manifestazione dedicata allo sport su ruote. La kermesse si svolge in un’area appositamente allestita nel centro cittadino.

Caltanissetta si trasforma nel centro nevralgico del pattinaggio freestyle regionale questo sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, accogliendo circa 150 atleti impegnati nella prima tappa del Campionato Regionale Sicilia 2026. La competizione, che vede la partecipazione di sportivi con età compresa tra gli 8 anni e gli over 30, si svolge presso la Eclettica Street Factory situata in viale Rochester, nei pressi della pista da pattinaggio adiacente alla piscina comunale. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’ASD Eclettica e il Comitato regionale Skate Sicilia, operando sotto la supervisione della Skate Italia. Gli atleti in gara non... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta accende il freestyle: 150 atleti in sfida per l’Italia

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