Ogni venerdì, il quotidiano cartaceo, il sito web e i canali social del giornale pubblicano un nuovo episodio del podcast del direttore editoriale, che narra le storie di personaggi che hanno lasciato un segno nella storia recente del Paese. Tra questi, si parla di una figura appassionata di giornalismo, sogni e battaglie, definita come “Oriana” dall’autore. Vittorio Feltri conduce il racconto con il suo stile diretto e senza fronzoli.

I personaggi che hanno segnato la storia recente del nostro Paese raccontati da Vittorio Feltri. Ogni venerdì sul quotidiano cartaceo, sul sito de il Giornale e sui nostri canali social il nuovo podcast del direttore editoriale. Questa volta viene ricordata Oriana Fallaci, la grande giornalista che attraverso i suoi articoli, i suoi reportage e le sue interviste ha saputo interpretare e raccontare agli italiani i grandi cambiamenti del nostro Paese e del mondo. La sua specialità era una: fare il contrario di quello che facevano i suoi simili. Il suo nemico era il conformismo, e lo ha battuto. Quando cominciò col giornalismo era una ragazzina. Scriveva già come poi avrebbe sempre scritto: da dio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’amore ossessivo per il giornalismo, i sogni e le battaglie. Ecco la mia Oriana

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