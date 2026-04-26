Fallaci vista da vicino | Il coraggio e l’amore La mia Oriana infinita

Riccardo Nencini ha avuto l'opportunità di conoscere da vicino Oriana Fallaci, nota giornalista e scrittrice italiana. Nonostante fosse affetta da un cancro che le riduceva le forze, lei continuava a vivere con determinazione. Nencini ha descritto la sua percezione di Oriana come una donna coraggiosa, guidata dall'amore, e ha condiviso alcuni aspetti della sua personalità e della sua determinazione.

Mai stanca di vivere, neppure quando il tumore non le lasciava ormai scampo. Riccardo Nencini l’ha conosciuta bene quella leonessa di Oriana Fallaci. E nonostante abbia già scritto due libri su questa donna "intessuta nel fil di ferro", a vent’anni dalla sua morte, torna con volume (edito da Mondadori) ricco di inediti, per raccontare la bambina di famiglia povera, l’adolescenza da staffetta partigiana, i gloriosi anni da inviata di guerra, fino all’ultimo periodo con la malattia, l’isolamento dopo lo sdegno pubblico per la sua posizione anti Islam. Fino alla morte, avvenuta come lei voleva nella sua Firenze, con gli occhi che guardavano il Cupolone del Brunelleschi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fallaci vista da vicino: "Il coraggio e l’amore. La mia Oriana infinita" Notizie correlate Leggi anche: Piazza intitolata a Oriana Fallaci: "Ha saputo vedere lontano" Oriana Fallaci e la NASA: l’anima umana dietro la corsa allo spazioNel 1964, la giornalista Oriana si recò a Cape Kennedy e successivamente a Houston per documentare la corsa allo spazio attraverso un confronto... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fallaci vista da vicino: Il coraggio e l’amore. La mia Oriana infinita; Terzani risponde a La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci: Il tuo sfogo mi ha ferito, vivo in un mondo diverso; Firenze, ragazzo accoltellato alla fermata della tramvia; La rabbia e l’orgoglio: la lettera da New York di Oriana Fallaci dopo l'11 settembre. Fallaci vista da vicino: Il coraggio e l’amore. La mia Oriana infinitaNel libro Mai stanca di vivere, Riccardo Nencini svela l’intellettuale e l’amica Non si è mai fermata né piegata di fronte alle guerre come di fronte alla malattia. quotidiano.net Ogni cosa è fatta di tre punti di vista: il mio, il suo e la verità. (Oriana Fallaci) (lidia) - facebook.com facebook