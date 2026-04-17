Arriva la serie tv sull' Amerigo Vespucci che torna a Genova | dove e quando

Una nuova serie tv dedicata all'Amerigo Vespucci, la nave spesso definita ‘la più bella del mondo’, sta per essere trasmessa su Rai 3. La docuserie intitolata ‘Vespucci, il viaggio più lungo’ racconterà la storia e le caratteristiche di questa imbarcazione, che recentemente è tornata a essere visibile a Genova. La trasmissione sarà trasmessa prossimamente, senza indicazioni precise sulla data di debutto.

Una docuserie dedicata a quella che viene definita ‘la nave più bella del mondo’. Parliamo dell'Amerigo Vespucci, protagonista su Rai 3 con ‘Vespucci, il viaggio più lungo’.Docuserie sull'Amerigo Vespucci, dove e quandoDue serate su Rai 3: la prima venerdì 17 aprile e la seconda venerdì 24 aprile.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Amerigo Vespucci, sulla Rai la docuserie che narra l'impresa epica del veliero più bello del mondoIl viaggio epico con l'Amerigo Vespucci, il veliero più bello del mondo, durato quasi due anni, che ha toccato cinque continenti, 30 paesi e 35... L’Amerigo Vespucci a Cesano. Palazzo Borromeo espone il timoneLa nave più bella del mondo approda a Palazzo Borromeo con il suo fascino, la sua storia, il prestigio che da sempre l’accompagnano quando solca i... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quando e dove vedere Vespucci, la serie tv sul viaggio ai confini dei mari della nave italiana più famosa; Vespucci, il viaggio più lungo: il tour mondiale del gioiello della Marina Militare diventa una docufiction; Alessio Lapice in Roberta Valente: la clip in anteprima della prima puntata in onda il 12 aprile; Pechino Express 2026: lo scatto dei Veloci ha qualcosa di olimpionico. Vespucci, il viaggio più lungo è la nuova docuserie in arrivo su Rai 3 (e RaiPlay)Vespucci, il viaggio più lungo è la nuova docuserie Rai sul viaggio mondiale dell’Amerigo Vespucci: tra addestramento e vita a bordo. techprincess.it Il giro del mondo dell’Amerigo Vespucci diventa una serie tv: dove e quando la vedremoIl viaggio fino ai confini dei mari dell'Amerigo Vespucci è diventato una serie tv: ecco quando e dove vedremo il suo giro del mondo. style.corriere.it Buongiorno amici del gruppo Amerigo Vespucci felice weekend a tutti - facebook.com facebook “Vespucci - Il viaggio più lungo” L’impresa di Nave Amerigo Vespucci, il racconto di un’Italia che attraversa il mondo. In prima serata su #Rai3, venerdì 17 e venerdì 24 aprile. In boxset dal 17 aprile su #RaiPlay. Regia di Flavio Maspes, voce narrante di Luca x.com