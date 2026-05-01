laliga rifiata per il quinto posto

Nel calcio spagnolo si respira un’aria di sollievo dopo le settimane intense di competizioni europee. Il Betis ha celebrato con entusiasmo il gol di Dorgeles, che ha portato alla vittoria contro lo Sporting Braga, squadra che li aveva eliminati nei quarti di finale dell’Europa League. La partita ha suscitato grandi emozioni tra i tifosi, mentre le sfide in campionato continuano a influenzare la posizione in classifica.

2026-05-01 00:18:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Chi lo avrebbe detto? Betis chi festeggerebbe con tanta effusione il gol di Dorgeles nello sconto che ha dato la vittoria ad a Sporting Braga che li aveva appena eliminati nei quarti di finale del Europa League. Coefficienti UEFA dell’UEFA Tutte le speranze di LaLiga e soprattutto quelli della squadra ‘verdiblanco’, per ottenere la quota extra che dà accesso alla successiva Campioni sono accaduti perché Atletico Madrid e Rayo Vallecano migliorare i risultati di Bayern Monaco e Friburgo nelle rispettive gare d’andata delle competizioni europee. La spiegazione è molto semplice: i punti ottenuti da LaLiga sono divise tra otto, ovvero le squadre qualificate alle edizioni in corso Champions, Europa League o Conference.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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