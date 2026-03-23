Modena il quinto posto adesso è vicino

Una vittoria. panoramica, con balcone sul quinto posto. La sofferta ma meritata vittoria del Modena contro il Mantova non ha solo consolidato la sesta piazza, utile anch’essa per giocare il turno preliminare dei playoff in casa e con due risultati su tre a disposizione, ma ha anche riaperto la caccia al quinto posto del Catanzaro. Le prime quattro sono ormai irraggiungibili, e quindi diventano i calabresi la possibile preda della truppa di Sottil, che ha ridotto a meno due il distacco dai giallorossi. Ora è fondamentale lo scontro diretto (il 14 aprile dopo il noto rinvio per maltempo), anche se questo andrà di scena allo stadio Ceravolo, non certo un campo facile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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