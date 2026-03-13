Vasseur spiega perché Ferrari ha bocciato l'ala Macarena nel GP Cina F1 | era un test estremo

Durante il Gran Premio di Cina di Formula 1, la Ferrari ha deciso di non utilizzare l'ala Macarena, descrivendola come un test estremo. La scuderia di Maranello ha optato per una strategia più conservativa, basandosi sui dati raccolti durante i test a Shanghai. Le scelte sono state influenzate dagli sbilanciamenti riscontrati nel retrotreno, che hanno portato alla decisione di evitare soluzioni troppo rischiose in gara.

