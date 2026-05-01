Al Lake Como Comic Art Festival abbiamo incontrato Pepe Larraz, disegnatore spagnolo nato nel 1981, noto per il suo lavoro con Marvel. Durante l’evento, Larraz ha spiegato che l’obiettivo non è vendere semplicemente libri, ma offrire un’esperienza artistica. La manifestazione si concentra sulla promozione di opere d’arte legate ai personaggi dei fumetti, con un’attenzione particolare alla qualità e alla rappresentazione visiva.

Nella nostra esperienza al Lake Como Comic Art Festival, abbiamo avuto l’occasione di scambiare due parole con Pepe Larraz, disegnatore spagnolo classe 1981 che negli ultimi anni è diventato uno dei nomi di punta di casa Marvel. Tra i suoi lavori più significativi, House of XPowers of X con Jonathan Hickman, la rivoluzione mutante che ha ridefinito il mondo degli X-Men e dato inizio alla saga Krakoana e il maxi-evento Blood Hunt, che ha visto gli eroi Marvel fronteggiare un’invasione di vampiri. Oggi è al lavoro su Amazing Spider-Man insieme a Joe Kelly. Quando arriviamo, lo troviamo seduto a un tavolo che disegna mentre parla, e intorno a lui altri artisti che fanno lo stesso.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lake Como Comic Art Festival – Intervista a Pepe Larraz “Qui non stiamo vendendo libri, stiamo vendendo arte”

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