Lake Como Comic Art Festival – Intervista a Pepe Larraz Qui non stiamo vendendo libri stiamo vendendo arte
Al Lake Como Comic Art Festival abbiamo incontrato Pepe Larraz, disegnatore spagnolo nato nel 1981, noto per il suo lavoro con Marvel. Durante l’evento, Larraz ha spiegato che l’obiettivo non è vendere semplicemente libri, ma offrire un’esperienza artistica. La manifestazione si concentra sulla promozione di opere d’arte legate ai personaggi dei fumetti, con un’attenzione particolare alla qualità e alla rappresentazione visiva.
Nella nostra esperienza al Lake Como Comic Art Festival, abbiamo avuto l’occasione di scambiare due parole con Pepe Larraz, disegnatore spagnolo classe 1981 che negli ultimi anni è diventato uno dei nomi di punta di casa Marvel. Tra i suoi lavori più significativi, House of XPowers of X con Jonathan Hickman, la rivoluzione mutante che ha ridefinito il mondo degli X-Men e dato inizio alla saga Krakoana e il maxi-evento Blood Hunt, che ha visto gli eroi Marvel fronteggiare un’invasione di vampiri. Oggi è al lavoro su Amazing Spider-Man insieme a Joe Kelly. Quando arriviamo, lo troviamo seduto a un tavolo che disegna mentre parla, e intorno a lui altri artisti che fanno lo stesso.🔗 Leggi su Screenworld.it
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